Сятери: игра с США будет похожа на матч с Канадой, мы можем победить

Вратарь сборной Финляндии Харри Сятери рассказал о подготовке к четвертьфиналу чемпионата мира—2017 против команды США.



«Мы начали чемпионат мира не очень удачно, долго вкатывались, крупно проиграли Франции. Мы верили в себя и теперь в четвертьфинале в Кёльне. Не важно, какое место мы заняли, — главное, что попали в плей-офф. Если мы хотим выиграть чемпионат мира, то нужно обыгрывать любого соперника. Самое важное, что мы тут. Мы недавно играли с Канадой, думаю, с США будет похожая игра. Мы будем готовы. Конечно, мы можем обыграть американцев. Что касается моего контракта, но ясности нет. Я пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Посмотрим после чемпионата мира. КХЛ или НХЛ? Не знаю ещё», — передаёт слова Сятери корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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