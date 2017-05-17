Марьямяки: в Кёльне лёд хороший, а в Париже были проблемы

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки рассказал о подготовке к четвертьфиналу чемпионата мира—2017 против команды США.



«Мы понимаем, что сборная США — команда высокого уровня, топ-сборная. Нам нужно оставаться спокойными, чтобы победить завтра. Мы заняли четвёртое место в группе, проиграли Франции. Сейчас я чувствую себя уверенным. Я ожидаю завтрашний четвертьфинальный матч. У американцев мастеровитая команда, нам нужно аккуратно с ними действовать. Финляндии стоит сыграть дисциплинированно. Лёд на арене в Кёльне хороший, слышал разговоры о плохом его состоянии, но всё нормально. В Париже тоже были небольшие проблемы со льдом», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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