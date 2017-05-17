Р. Ротенберг: зачем вы задаёте вопросы про заговор против России?

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с задержкой поезда из Кёльна в Париж.

Золото Берна. История успеха сборной России на ЧМ-2009 в фотографиях В Швейцарии сборная России выиграла второй титул чемпионов подряд. Вновь к успеху команду привёл Вячеслав Быков, но герои были уже другие.

«У сборной России всё в порядке. Заговор против России? А зачем вы задаёте такие вопросы? Мы сосредоточены на своих вопросах – на завтрашней игре с чехами. В поезде все выспались, нас покормили. Всякое может случиться – мы должны быть готовы ко всему. Работа идёт в штатном режиме. Сейчас будем тренироваться, сборную Чехии изучили, у нас есть специальный аналитический штаб. Такие вопросы решаются по умолчанию, был и видеоанализ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

18 мая коллектив Олега Знарка сыграет в четвертьфинале турнира с национальной командой Чехии. Начало встречи запланировано на 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Россия – Чехия.