Ларкин: Кубок мира — лучший турнир, но в Кёльне на чемпионате мира тоже весело

Нападающий сборной США Дилан Ларкин рассказал о выступлении своей команды на чемпионате мира в Кёльне и сравнил мировое первенство с Кубком мира.



«Для сборной США всё на чемпионате складывается хорошо, мы получаем удовольствие от игры. Продолжаем двигаться дальше и будем становиться лучше. Все игры были непростыми, соперники-то очень серьёзные. Мы проиграли первый матч Германии, несмотря на то что смотрелись здорово. Тяжело было в матче со Швецией. Последняя игра с Россией получилась захватывающей. Так что приятно в такой компании занять первое место в группе.



Возможно, что-то и есть общее между командой молодых звёзд Северной Америки на Кубке мира и сборной США на ЧМ. Мы очень молоды. Выступать за сборную Северной Америки U23 было круто, у меня остались приятные воспоминая от Кубка мира. Что для меня интереснее — Кубок мира или чемпионат мира? Кубок мира — лучший турнир, но здесь в Кёльне тоже весело», — сказал Ларкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



Полное интервью с Диланом Ларкиным читайте утром 18 мая на «Чемпионате».

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