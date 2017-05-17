Сборная России провела тренировку в Париже перед 1/4 финала с чехами, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Команда Олега Знарка тренировалась в следующих сочетаниях:
Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестёркин;
«Синие»: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Валерий Ничушкин;
«Красные»: Иван Проворов – Андрей Миронов; Артемий Панарин — Владислав Наместников — Никита Кучеров; «Чёрные»: Виктор Антипин – Антон Белов; Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов;
«Белые»: Дмитрий Орлов – Артём Зуб; Сергей Плотников – Евгений Кузнецов – Александр Барабанов, Владимир Ткачёв.