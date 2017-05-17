Чиарелли: сначала «Ойлерз» будут вести переговоры с Макдэвидом и Драйзайтлем

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли рассказал, когда клуб начнёт переговоры по новым контрактам нападающих Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.



«По существующим правилам мы не можем подписывать Коннора до 1 июля. Но сначала мы договоримся с Коннором Макдэвидом, а потом с Леоном Драйзайтлем. Потом надо будет заняться целой группой других хоккеистов, которые, как я хотел бы, остались в команде, но сначала я должен разобраться с этим двумя игроками», — цитирует специалиста официальный сайт лиги.

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