Защищать ворота сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой Чехии будет Андрей Василевский, сообщил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.

«Василевский будет защищать ворота сборной России в матче 1/4 финала с чехами», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Отметим, что Андрей Василевский выходил в стартовом составе сборной во всех матчах группового этапа чемпионата мира, за исключением встречи с командой Латвии, которая закончилась со счётом 5:0.