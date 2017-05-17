Йози: ключ к успеху — броски по воротам, и «Нэшвилл» справился с задачей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози прокомментировал победу над «Анахайм Дакс» в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли (2:1, 2-1 в серии).



«Ключ к успеху в серии — броски по воротам, и сегодня мы с этой задачей справились. Мы хорошо входили в зону, точно пасовали и забили важнейший гол в концовке. Надо играть дисциплинированно, и сегодня у нас это получалось. У нас уверенная в себе команда, которая знает, на что способна», — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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