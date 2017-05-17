Витолиньш: в 1/4 финала с Чехией Кузнецов сыграет с Плотниковым и Барабановым

По окончании тренировки накануне четвертьфинала с командой Чехии тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о подготовке команды. Встреча Россия — Чехия состоится завтра, 18 мая. Начало матча — 17.15 мск.



«Изменений в составе не будет, сыграем в семь защитников и 13 нападающих. Со сборной Чехии не сыграет Миронов. Постараемся убрать свои ошибки, которые были в матче с американцами. Надо ещё раз ребятам показать, где у нас слабина, и устранить эти моменты. Если защита будет хорошо играть, если все пластаться будут, то уж свои пару голов мы забьём. А если сыграем на ноль, то точно победим, так что нужно пластаться.



Женю Кузнецова мы пробуем в разных звеньях, в четвертьфинале посмотрим его с Сергеем Плотниковым и Александром Барабановым. Посидели на свежем воздухе. Здесь жарко, очень душно. Там было холоднее, мы замерзали. А здесь ты ничего не делаешь, а спина мокрая. В Кёльне шайба скользила, а здесь она прыгает. Думаю, что чехи привыкли к этой площадке, но всё будет зависеть от нас самих, мы играть умеем.



Было принципиально почувствовать лёд, так как игра ранняя. Завтра кататься не будем. Проведём собрание в гостинице и всё», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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