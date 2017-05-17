Кузнецов: где-то я играю неправильно, должен выступать лучше

По окончании тренировки накануне четвертьфинала с командой Чехии нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о подготовке команды. Встреча Россия — Чехия состоится завтра, 18 мая. Начало матча — в 17:15 мск.



«Я должен лучше играть, тогда и партнёры раскроются по-другому. Где-то я неправильно играю. Не было такого, чтобы я выбирал партнёров. Конечно, я привык играть в центре. Мне так комфортнее. Не даю поводов усомниться, что я центральный. На вбрасываниях нужно внимательно играть во всех зонах.



Сложно сказать, что не получилось с США. Мы не сыграли в свой хоккей, это правда. Я вот не понимаю, если бы мы выиграли у США, четвертьфинал не надо было играть? Все делают из этого… Проиграли, но нужно делать выводы и двигаться дальше. А мы всё говорим про тот матч. Я этого не понимаю», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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