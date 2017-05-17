Гибсон: мне нужно выполнять работу хорошо вне зависимости от количества бросков

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-2) в третьем матче финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.



«Мне нужно выполнять свою работу вне зависимости от количества бросков — десять их там, 40 или 50. Именно для этого я здесь. Очевидно, что они сегодня были сильны. Мы боролись, лидировали в счёте и оставались в игре до последнего. Досадное поражение, но это длинная серия», — приводит слова Гибсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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