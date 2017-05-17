Шульц, Хёрнквист и Раст не сыграют в третьем матче серии с «Оттавой»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц и нападающие Патрик Хёрнквист и Брайан Раст пропустят третий матч финальной серии Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз», информирует CBC.



Хоккеисты продолжают восстанавливаться после повреждений. Также встречу могут пропустить защитники Тревор Дэйли и Марк Штрайт.

Раст получил повреждение на шестой минуте первого периода второго матча серии после хита защитника «Оттавы» Диона Фанёфа. Раст провёл на льду 1 минуту 43 секунды и после удара отправился в раздевалку. Шульц в той же игре получил удар от нападающего «Оттавы» Майка Хоффмана, после чего также не смог продолжить матч. Он сыграл 3 минуты 40 секунд.