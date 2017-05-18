Андерсон: «Оттава» займётся изучением видео, есть достаточно нарезок

Вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон поделился эмоциями от игры с «Питтсбург Пингвинз» (0:1, 1-1 в серии).



«Чтобы выигрывать матчи в хоккее, необходимо забивать голы. Надо отдать должное „Питтсбургу“, который прибавил в третьем периоде и не дал нам ничего показать в атаке. Мы займемся изучением видео. Я знаю, что уже есть много нарезок по работе над улучшением этого компонента, так что к третьей игре будут сделаны необходимые изменения», — приводит слова Андерсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Флёри расцвёл, Малкин дал жару. «Питтсбург» сравнял счёт в серии «Пингвины» выиграли второй матч серии у «Оттавы» благодаря двум игрокам – Марку-Андре Флёри и Евгению Малкину.