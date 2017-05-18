Мето: когда команда не может бросить в створ 20 минут, нужно прибавить в атаке

Форвард «Оттавы» Марк Мето после второго матча серии с «Питтсбург Пингвинз» (0:1, 1-1 в серии) отметил слабую игру своей команды в атаке.



«Когда вы не можете бросить в створ на протяжении почти 20 минут, наверное, имеет смысл добавить в игре в атаке. Очевидно, мы разберём этот момент. Честно говоря, мы пока не провели собрание, так что чёткого плана у меня нет, но я уверен, что улучшение атакующих действий будет одной из тем. При этом позитивным моментом остаётся то, что мы всегда остаёмся в игре. Несмотря на то, что они сидели весь матч на наших воротах, мы сохраняли возможность выиграть встречу. «Оттава» умеет терпеть, именно поэтому мы сейчас играем в финале конференции. Мы много работали, чтобы сюда попасть, так что с нетерпением ждём домашних матчей» — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Флёри расцвёл, Малкин дал жару. «Питтсбург» сравнял счёт в серии «Пингвины» выиграли второй матч серии у «Оттавы» благодаря двум игрокам – Марку-Андре Флёри и Евгению Малкину.