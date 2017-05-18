Бекстрём: отдаю все силы для успешного выступления Швеции на ЧМ-2017

Нападающий сборной Швеции Никлас Бекстрём рассказал о том, что сумел морально восстановиться после поражения «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (0:2, 3-4 в серии).



«Я уже говорил сразу после той игры, что мы проиграли серию не в седьмой встрече, а в первых матчах. Для меня, как и для всей команды, это большое разочарование. Но сейчас я думаю о сборной Швеции и чемпионате мира. И все свои силы отдаю на успешное выступление на турнире», — приводят слова хоккеиста «Известия».

Путешествие из Кёльна в Париж. Приключения сборной России на ЧМ Чтобы добраться из Кёльна до Парижа, где пройдёт четвертьфинальный матч с командой Чехии, сборной России понадобилось прождать поезд 3 часа.