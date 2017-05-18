Салливан: у «Питтсбурга» не было ни малейшего шанса, в наши ворота всё залетало

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился впечатлениями после поражения в третьем матче серии плей-офф с «Оттавой Сенаторз» со счётом 1:5.



«Мы должны играть с первой секунды. Быстро забитый гол на своей площадке всегда придаёт много сил. Поэтому нужно сразу включаться в игру. Проще говоря, мы должны прибавить, должны полностью выкладываться. Очень тяжело играть после того, как столько пропустили в первом периоде. По сути, у команды не было ни малейшего шанса. При этом я не могу сказать, что они создали много моментов. Совсем нет. Но всё летело в ворота», — цитирует Салливана официальный сайт лиги.

«Оттава» разгромила «Питтсбург» и вышла вперёд в серии