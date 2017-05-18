Пройдёт ли сборная России чехов? Как завершатся четвертьфиналы ЧМ

18 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут матчи 1/4 финала.



Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Россия – Чехия;

— США – Финляндия;

— Канада – Германия;

— Швеция – Швейцария.



Напомним, что сборная России заняла второе место в группе А и будет играть с Чехией на льду парижской «АккорХотелс Арены». Победитель группы А сборная США сыграет в Кёльне с финской сборной, а хозяева чемпионата мира немцы встретятся с Канадой, которая выиграла группу В. Один из главных претендентов на золото сборная Швеции также сыграет в Париже с командой Швейцарии.



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