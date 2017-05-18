Кросби: после такого начала выиграть нельзя, особенно в плей-офф

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился впечатлениями после поражения в третьем матче серии плей-офф с «Оттавой Сенаторз» со счётом 1:5. Общий счёт в серии стал 1-2. «Сенаторы» забросили в ворота соперника уже четыре шайбы к 13-й минуте встречи.



«После такого начала невозможно выиграть. Особенно в плей-офф», — приводит слова Кросби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Кросби отметился в матче заброшенной шайбой. Это его первое очко в серии и первый гол в восьми последних играх.