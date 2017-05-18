Суббэн: арена в Нэшвилле — вне конкуренции, там лучшая поддержка в лиге

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн поделился мнением о бойцовском духе команды.



«На мой взгляд, это просто культура нашего клуба и того, насколько близко к сердцу люди этого города приняли эту команду и хоккей вообще. Благодаря этому мы с таким удовольствием всегда возвращаемся домой. Не каждая команда в НХЛ может, положа руку на сердце, сказать, что домашний каток даёт им какое-либо преимущество, но в нашем случае это, к счастью, именно так. Мне в карьере повезло выступать на аренах, насыщенных энергией, но то, что мы имеем здесь, — вне конкуренции. В плане поддержки это лучшее, что я видел в качестве хоккеиста», — цитирует Суббэна официальный сайт лиги.