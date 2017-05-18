«Авангард» возобновляет предсезонный турнир «Мемориал Блинова»

С 15 по 19 августа в Омске после четырёхлетнего перерыва пройдёт традиционный предсезонный турнир «Мемориал Виктора Блинова». Он состоится в Омске уже в 28-й раз. Помимо «Авангарда», в турнире примут участие «Барыс», «Автомобилист», «Амур» и «Югра».

Матчи пройдут на «Арене Омск» по круговой системе, победителем будет названа команда, набравшая наибольшее количество очков.

XXVIII Мемориал Виктора Блинова

Календарь игр:

15 августа

«Амур» — «Автомобилист»

«Авангард» — «Югра»

16 августа

«Барыс» — «Югра»

«Авангард» — «Амур»

17 августа

«Автомобилист» — «Барыс»

«Амур» — «Югра»

18 августа

«Барыс» — «Амур»

«Автомобилист» — «Авангард»

19 августа

«Югра» — «Автомобилист»

«Авангард» — «Барыс».