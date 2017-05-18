«Авангард» возобновляет предсезонный турнир «Мемориал Блинова»

С 15 по 19 августа в Омске после четырёхлетнего перерыва пройдёт традиционный предсезонный турнир «Мемориал Виктора Блинова». Он состоится в Омске уже в 28-й раз. Помимо «Авангарда», в турнире примут участие «Барыс», «Автомобилист», «Амур» и «Югра».
Матчи пройдут на «Арене Омск» по круговой системе, победителем будет названа команда, набравшая наибольшее количество очков.
XXVIII Мемориал Виктора Блинова
Календарь игр:
15 августа
«Амур» — «Автомобилист»
«Авангард» — «Югра»
16 августа
«Барыс» — «Югра»
«Авангард» — «Амур»
17 августа
«Автомобилист» — «Барыс»
«Амур» — «Югра»
18 августа
«Барыс» — «Амур»
«Автомобилист» — «Авангард»
19 августа
«Югра» — «Автомобилист»
«Авангард» — «Барыс».