Тренерский штаб «Сибири» пополнил Александр Макрицкий

Тренерский штаб хоккейного клуба «Сибирь» пополнил бывший белорусский хоккеист Александр Макрицкий, информирует официальный сайт новосибирской команды. Контракт подписан по системе 1+1.



Тренерская карьера специалиста началась в 2012 году в «Динамо-Шиннике» (ассистент главного тренера), в 2014 году он переехал работать в нижегородское «Торпедо» помощником Петериса Скудры.

Будучи игроком, Макрицкий выступал в клубах Беларуси, Германии и России. В Континентальной хоккейной лиге провёл 60 матчей в составе минского «Динамо».