Бахмутов: сроки проведения фестиваля Ночной лиги могут быть расширены

Генеральный директор Ночной лиги Игорь Бахмутов после завершения последних решающих матчей финала шестого фестиваля рассказал о возможности расширения сроков следующего сочинского турнира.

«Стоит расширить сроки проведения финала фестиваля? Не исключено. В Ночной лиге пока не представлены 11 регионов России. Кстати, некоторые из них, что называется, хоккейные – те же Оренбургская и Томская области. Да, на Юге в этом плане ситуация сложнее. Но при желании нет ничего невозможного, что демонстрирует та же Чечня. Мы ждём всех. Приходите, играйте! Как я уже отмечал ранее, сейчас наша главная задача, чтобы представительства Лиги были во всех регионах Российской Федерации.

Уже сейчас у нас есть чёткое понимание, что на следующий сезон к Ночной лиге присоединятся четыре новых региона. Заявки поданы. Таким образом, учитывая рост числа участников, сроки проведения финала фестиваля могут быть пересмотрены в сторону расширения", — цитирует Бахмутова официальный сайт лиги.