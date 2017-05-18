Ли: не знаю, как добился такого прогресса в этом году, счастлив выступать на ЧМ

Защитник сборной Канады Крис Ли рассказал о вызове в национальную команду и поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала со сборной Германии.



«Здорово было получить приглашение в сборную Канады, выступать с ребятами из НХЛ. Для меня вызов на чемпионат мира стал сюрпризом, но я счастлив играть за свою страну. Я был дома, когда мне позвонили из сборной. Отдыхал, наслаждался отпуском, и тут такие новости. Ожидаю сегодня интересной игры. Видел матч сборной Германии с Латвией. Знаю, что стадион сегодня будет болеть за немцев. Будет здорово. Но мы готовы к тяжёлой игре.



Это мой первый чемпионат мира в карьере, наслаждаюсь временем, проведённым в сборной. Кёльн — красивый город с потрясающими болельщиками. Как я добился такого прогресса в этом году? Я не знаю, у меня нет ответа. Многие люди задают этот вопрос, но я не могу ничего ответить. Стараюсь быть в хорошей физической форме. Мне повезло, что обхожусь без серьёзных травм», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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