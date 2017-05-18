Кожевников: сборная России должна проходить чехов вне зависимости от чего-либо

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей чемпионата мира — 2017.



«В матче Россия – Чехия по мастерству и по классу игры, которую сборные показывали на первенстве мира, наша команда – фаворит. Мы должны чехов проходить вне зависимости от чего-либо, команда у нас сильнее и мобильнее. Поэтому наши должны выигрывать.

Что касается пары Швеция – Швейцария, то мы не знаем настоящую силу шведов. У них хорошие игры чередуются с провалами. Швейцарцы играют жёстко, от обороны, достаточно мобильно и неплохо катаются. И у них очень сильные контратаки. Думаю, что шведы выиграют, потому что мастерства у них побольше.

У финнов молодая команда, но американцы почувствовали вкус побед, выиграв у наших, у них эйфория. Но я думаю, что финны дадут бой, поставлю на них. Они должны собраться. У них такая же молодая команда, как и у США.

Канада ассоциируется с победами везде. Тут вариантов нет. Если чего-то экстренного не произойдёт, Канада выиграет. Она сильнее Германии, мощнее, накатаннее, и там есть мастера, которые сделают игру", — рассказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.