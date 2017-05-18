«Авангард» подписал контракт со шведским форвардом Эвербергом

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на один год со шведским нападающим Деннисом Эвербергом, информирует официальный сайт омской команды.



В прошедшем сезоне Эверберг (25 лет, рост 193 см, вес 93 кг) выступал в чемпионате Швеции в составе клуба «Вякшё» и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности "+14".

В сезонах 2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в Северной Америке в составе «Колорадо Эвеланш», а также клубов АХЛ «Лэйк Эри» и «Сан-Антонио».

В данный момент форвард защищает цвета сборной Швеции на чемпионате мира. Эверберг провёл три матча и набрал 3 (2+1) очка.