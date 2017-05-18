Шалаев: благодаря своим габаритам и скорости Эверберг впишется в систему клуба

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с нападающим Деннисом Эвербергом.



«Благодаря своим габаритам и скорости Эверберг должен уверенно вписаться в игровую модель Андрея Скабелки. Деннис — настоящий универсал, может отработать в обороне, держать силовую борьбу и создавать сопернику проблемы на пятачке. Посмотрите его голы на чемпионате мира: он перекрывает обзор вратарю, успешно борется за отскоки, в любую секунду готов добить шайбу в ворота. Рост и вес позволяют ему противостоять защитникам, которым бывает непросто сдвинуть его с пятака. Также необходимо отметить культуру паса и игровой интеллект, свойственные представителям шведской хоккейной школы. Мы желаем Эвербергу успешного выступления на чемпионате мира, внимательно следим за его игрой и ждём в клубе!» — цитирует Шалаева официальный сайт клуба.

«Авангард» подписал контракт со шведским форвардом Эвербергом