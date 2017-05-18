Гулявцев: в матче с чехами будет бойня, в которой Россия выиграет

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился своими прогнозами на исход четвертьфинальных матчей чемпионата мира.



«Сегодняшний матч для сборной России не будет лёгким. У наших игроков есть определённая мотивация, так как последний матч с американцами мы проиграли. Это четвертьфинал, игра на вылет, здесь будет бойня. Наши всё равно выиграют. Канада – Германия? Канадцы фавориты в этом матче, несмотря на то что немцы хозяева турнира. Индивидуально сильных игроков у канадцев побольше, чем у Германии. Но надо учесть тот факт, что немцы играют дома, они приложат все усилия, чтобы продлить домашний чемпионат.



Что касается матча шведов и швейцарцев, то здесь игра будет обоюдно равной. Возможно, дело дойдёт до дополнительного времени. Результат предсказывать не люблю, но разрыв в счёте будет минимальным. Швейцарцы в этом году очень мощно выглядят, поэтому в этом противостоянии я ставить бы ни на кого не стал. Америка выглядит фаворитом в паре с Финляндией, но финны, как показывают прошлые чемпионаты мира, «выстреливают» в играх на вылет. Серьёзного фаворита в этой паре я не вижу, хотя шансов в этом матче больше у американцев», — сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным

Кто выиграет в четвертьфиналах ЧМ-2017? Мнение экспертов Россия пройдёт чехов, Канада выбьет немцев, швейцарцы сойдут с дистанции, а США обыграет финнов – мнения экспертов о 1/4 финала ЧМ.