ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч с Чехией

Официальный сайт Федерации хоккея России опубликовал состав, в котором сегодня сборная России сыграет в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Чехии. Начало встречи — в 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Василевский (Сорокин);
Телегин — Андронов — Ничушкин, Киселевич — Гавриков;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Антипин — Белов;
Панарин — Наместников — Кучеров, Проворов;
Плотников — Кузнецов — Барабанов, Ткачёв, Зуб — Орлов.
В других встречах четвертьфинала сыграют:
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Канада — Германия;
Швеция — Швейцария;
Финляндия — США.