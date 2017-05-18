Опубликован состав сборной Чехии на матч с российской командой

Официальный «твиттер» Чешского хоккейного союза опубликовал состав, в котором сегодня чешская сборная сыграет в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с командой России. Начало встречи — 17:15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Францоуз (Мразек);
Соботка — Коварж — Ворачек, Шимек — Гудас;
Червенка — Ганзл — Пастрняк, Шулак — Ержабек;
Бирнер — Врана — Ржепик, Кемпны — Рутта;
Зогорна — Плеканец — Горак, Радил, Кундратек.
В других встречах этапа четвертьфинала чемпионата мира сыграют:
Канада — Германия;
Швеция — Швейцария;
Финляндия — США.
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