И. Захарчук: сборная России точно обыграет Чехию, ничего особенного у чехов нет

Нападающий «Сочи» Иван Захарчук поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2017.



«Групповой этап для сборной оцениваю на 5 баллов. Американцы на финише опередили, наверное, за счёт того, что были чуть посвежее, помоложе. Вообще, вижу, что на ЧМ команды играют в том стиле, к которому я стремлюсь – вылезать на ворота, бросать из любых позиций. В нашей сборной выделил бы Сергея Андронова и Александра Барабанова. Понравилась их игра, эти ребята в первый раз на ЧМ. Из команд удивили Швейцария, те же латыши с немцами, смотрел их очный матч. Думаю, что в полуфинал пройдут США, финны не особо хорошо выступают сейчас. Швейцария даст бой Швеции, но дальше пройдут шведы. Канада, конечно, обыграет Германию, а Россия точно одолеет Чехию. Смотрел их матчи, у них хорошее большинство, но ничего особенного в чехах не вижу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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