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И. Захарчук: сборная России точно обыграет Чехию, ничего особенного у чехов нет

18 мая 2017, четверг. 16:36. Хоккей

Нападающий «Сочи» Иван Захарчук поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2017.

«Групповой этап для сборной оцениваю на 5 баллов. Американцы на финише опередили, наверное, за счёт того, что были чуть посвежее, помоложе. Вообще, вижу, что на ЧМ команды играют в том стиле, к которому я стремлюсь – вылезать на ворота, бросать из любых позиций. В нашей сборной выделил бы Сергея Андронова и Александра Барабанова. Понравилась их игра, эти ребята в первый раз на ЧМ. Из команд удивили Швейцария, те же латыши с немцами, смотрел их очный матч. Думаю, что в полуфинал пройдут США, финны не особо хорошо выступают сейчас. Швейцария даст бой Швеции, но дальше пройдут шведы. Канада, конечно, обыграет Германию, а Россия точно одолеет Чехию. Смотрел их матчи, у них хорошее большинство, но ничего особенного в чехах не вижу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Сочи" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей ХК Сочи Иван Захарчук
Новости. Хоккей
18 мая 2017, четверг
16:36 И. Захарчук: сборная России точно обыграет Чехию, ничего особенного у чехов нет
16:26 Опубликован состав сборной Чехии на матч с российской командой
16:19 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч с Чехией
15:53 Гулявцев: в матче с чехами будет бойня, в которой Россия выиграет
15:35 Сборная России приехала на матч с Чехией в сопровождении полиции
15:16 Шалаев: благодаря своим габаритам и скорости Эверберг впишется в систему клуба
14:59 Вратарь Ярослав Янус может вернуться в «Слован»
14:41 «Авангард» подписал контракт со шведским форвардом Эвербергом
14:30 Кожевников: сборная России должна проходить чехов вне зависимости от чего-либо
14:03 Шикин: Панарин на ЧМ-2017 открылся совсем с другой стороны
13:38 Ли: не знаю, как добился такого прогресса в этом году, счастлив выступать на ЧМ
13:36 Кречин: точно останутся в «Куньлуне» Кархунен, Ярвинен, Юэн, Поникаровский и Ин
13:23 Штурм: на чемпионате мира—2017 сборная Канады выглядит сильнее, чем на прошлом
12:59 К. Сафронов: жду от сборной России только победы, поражение от США сплотит ребят
12:49 Бахмутов: сроки проведения фестиваля Ночной лиги могут быть расширены
12:24 Тренерский штаб «Сибири» пополнил Александр Макрицкий
12:19 «Авангард» возобновляет предсезонный турнир «Мемориал Блинова»
12:02 Суббэн: арена в Нэшвилле — вне конкуренции, там лучшая поддержка в лиге
11:53 Кросби: после такого начала выиграть нельзя, особенно в плей-офф
11:29 Хоффман: у «Оттавы» был отличный настрой, играли дома с чемпионом
11:15 Гашек: Чехия может выиграть у России со счётом 2:1. Нужна хорошая оборона
11:15 Пройдёт ли сборная России чехов? Как завершатся четвертьфиналы ЧМ
11:07 Мето: повезло, что шайба рикошетом от пяти игроков залетела в ворота «Пингвинз»
11:00 Россия – Чехия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 17:15
10:44 Флёри: в плей-офф нужно быстро забывать случившееся
10:22 Фанёф: постоянно говорим о важности первых 10 минут игры
10:04 Пашков: Чехия — удобный соперник, дорога в полуфинал не должна стать тернистой
09:51 Буше: «Оттава» провела в этой серии девять периодов, не понравился лишь один
09:32 Салливан: у «Питтсбурга» не было ни малейшего шанса, в наши ворота всё залетало
09:19 Бекстрём: отдаю все силы для успешного выступления Швеции на ЧМ-2017
05:47 «Оттава» разгромила «Питтсбург» и вышла вперёд в серии
00:50 Мето: когда команда не может бросить в створ 20 минут, нужно прибавить в атаке
00:23 Андерсон: «Оттава» займётся изучением видео, есть достаточно нарезок
17 мая 2017, среда
23:54 Шульц, Хёрнквист и Раст не сыграют в третьем матче серии с «Оттавой»
23:25 Знарок атакует Кучерова – в фоторепортаже с тренировки сборной России
23:16 Кузнецов: история с поездом обычная, посидели поболтали на солнышке
23:03 Гибсон: мне нужно выполнять работу хорошо вне зависимости от количества бросков
22:51 Кузнецов: где-то я играю неправильно, должен выступать лучше
22:35 Витолиньш: в 1/4 финала с Чехией Кузнецов сыграет с Плотниковым и Барабановым
22:27 Йози: ключ к успеху — броски по воротам, и «Нэшвилл» справился с задачей
22:06 Василевский будет защищать ворота сборной России в матче 1/4 финала с чехами
22:03 Телегин с женой Пелагеей, дочь Знарка с псом. Фото приезда сборной в Париж
21:53 Чиарелли: сначала «Ойлерз» будут вести переговоры с Макдэвидом и Драйзайтлем
21:24 Сборная России провела тренировку в Париже перед 1/4 финала с чехами
21:22 Карлайл: Гибсон дал «Анахайму» шанс, это всё, что можно требовать от вратаря
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