Песков: Путин вряд ли посмотрит матч Россия — Чехия, будем рассказывать счёт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент РФВладимир Путин, скорее всего, не будет смотреть четвертьфинальный матч ЧМ-2017 между сборными России и Чехии. Встреча команд состоится сегодня, 18 мая, начало — в 17:15 мск.

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«Ещё, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится. Он работает в это время. Но, естественно, будем рассказывать ему, какой счёт, что происходит», – приводит слова Пескова «Газета. ру».