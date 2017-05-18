Ульманис: от информирования на русском на арене в Кёльне чувствовал дискомфорт

Экс-президент Латвии, председатель правления рижского «Динамо» Гунтис Ульманис раскритиковал решение пригласить русскоязычного диктора для работы на арене в Кёльне во время чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Информирование по арене на русском языке для меня было абсолютно неожиданным, чувствую сильный дискомфорт. Стыдно, что мой язык и государство в своём роде подвинуто в сторону, а у русских, которые и так мощные, даже тут есть свой язык.

Русский язык является официальным языком Международной федерации хоккея? Если нет, то речь идёт о грубейшем нарушении этики и общественных отношений. Не думаю, что это связано с деньгами. Если русский язык не прописан в правилах как официальный, то это самодеятельность, и мне стыдно за такое отношение», — цитирует Ульманиса la.lv.