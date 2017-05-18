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НХЛ опубликовала список 20 величайших команд-победителей Кубка Стэнли

18 мая 2017, четверг. 18:35. Хоккей

На официальном сайте НХЛ опубликован список 20 величайших команд, завоёвывавших кубок Стэнли. Список составлен на основе результатов голосования болельщиков, который проходит в рамках празднования 100-летнего юбилея лиги.

Голосование продолжается до 25 мая, во время финала Кубка Стэнли 2017 года будет объявлена лучшая команда. Список 20 команд ( в обратном хронологическом порядке):

«Питтсбург Пингвинз» (2015/16), «Чикаго Блэкхоукс» (2009/10), «Детройт Ред Уингз» (2001/02), «Колорадо Эвеланш» (2000/01), «Детройт» (1997/98), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1993/94), «Питтсбург» (1991/92), «Питтсбург» (1990/91), «Калгари Флэймз» (1988/89), «Эдмонтон Ойлерз» (1987/88), «Эдмонтон» (1986/87), «Эдмонтон» (1984/85), «Эдмонтон» (1983/84), «Нью-Йорк Айлендерс» (1982/83), «Айлендерс» (1981/82), «Айлендерс» (1979/80), «Монреаль Канадиенс» (1977/78), «Монреаль» (1976/77), «Монреаль» (1975/76), «Бостон Брюинз» (1969/70).

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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