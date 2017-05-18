На матче четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия присутствует 6209 зрителей

Встреча сборной России и Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года собрала 6209 зрителей, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Встреча проходит на «АккорХотелс-Арене» в Париже. Всего же стадион вмещает 14 500 зрителей.

На данный момент идёт третий период. Россияне ведут со счётом 3:0 благодаря голам Дмитрия Орлова, Никиты Кучерова и Артемия Панарина.

Победитель этого матча встретится с победителем пары Канада — Германия.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия — Чехия.