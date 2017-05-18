Сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ-2017

Сборная России одержала уверенную победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:0.

В первом периоде Дмитрий Орлов открыл счёт, а через несколько минут Никита Кучеров удвоил преимущество россиян, реализовав большинство. Окончательный счёт установил Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 27 бросков.

В полуфинале сборная России встретится с победителем матча между Канадой и Германией. Полуфинальный матч пройдёт 20 мая в Кёльне.

Сборная России выиграла у Чехии и ждёт Канаду в полуфинале ЧМ-2017! LIVE Сборная России играет с Чехией в 1/4 финала на ЧМ-2017. Подробности встречи и все события вокруг неё — в нашем онлайне.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».