Василевский и Рутта — лучшие игроки четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия

Защитник сборной Чехии Ян Рутта и вратарь сборной России Андрей Василевский признаны лучшими игроками четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась победой россиян со счётом 3:0.
Андрей Василевский оформил свой третий «сухарь» на турнире, отразив 27 бросков. Ян Рутта провёл на льду 18 минут 49 секунд и завершил матч с показателем полезности "-1".
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