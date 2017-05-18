Антипин, Орлов и Кузнецов — лидеры по игровому времени в матче ЧМ-2017 с Чехией

Защитники Виктор Антипин и Дмитрий Орлов, а также нападающий Евгений Кузнецов стали лидерами по игровому времени в составе сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Чехии. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Виктор Антипин провёл на льду 18 минут 52 секунды, набрал два очка за голевые передачи и завершил матч с показателем полезности "+1". Дмитрий Орлов сыграл 18 минут 50 секунд и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности "+1". Евгений Кузнецов дважды ассистировал партнёрам, проведя на площадке 17 минут 58 секунд, показатель полезности — "+2".

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