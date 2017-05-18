Андронов: готовились к чехам, знали, что они будут хорошо двигаться

Нападающий сборной России Сергей Андронов поделился впечатлениями от четвертьфинального матча с командой Чехии (3:0) на чемпионате мира по хоккею.

«В первом периоде нам надо было привыкнуть ко льду, к площадке. Была хорошая, боевая игра. Всё нормально. Мы готовились к чехам и знали, что они будут хорошо бежать и хорошо двигаться, тем более что они тут весь турнир провели, они знают эту площадку. Понятно, почему они в первом периоде нас немного перебегали.

Готовимся ли мы к Канаде? Завтра ещё есть день, без разницы, кто будет нашим соперником, от нас это не зависит. Может быть, на нас ещё немного повлиял день переезда, но мы нормально вошли в игру», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.