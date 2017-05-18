Наместников: в третьем периоде я вышел на лёд. Всё будет нормально

Нападающий сборной России Владислав Наместников прокомментировал победу россиян в четвертьфинальном матче чемпионата мира над сборной Чехии (3:0) и свою травму.

«Самое главное – выиграли, так что всё нормально. Наших болельщиков было много, это приятно. Перспектива играть с Канадой полуфинал никак на нас не отражается. Нам не важно, с кем играть. Надо выходить как на последний бой, биться друг за друга, как это было сегодня. Неважно, Канада там или Германия, коленки трястись не будут. Что касается моей травмы, то в третьем периоде я вышел на лёд. Сам решил выйти, всё будет нормально. Здесь какой-то лёд очень медленный, быстро приходит в негодность, в Кёльне было лучше. У чехов хорошая команда, но мы выстояли и забили два гола в первом периоде. Погулять по Парижу не удалось. Утром на прогулку вышли на 15 минут, но ничего не увидели. Страшно ли ехать на поезде назад? Да я спал всю дорогу», — передаёт слова Наместникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.