Знарок: игра с Чехией была психологически сложной, первые полпериода оборонялись

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею над командой Чехии (3:0) подвёл итоги игры.

«Игра была для нас психологически сложной. Готовились к ней, сложный вопрос переезда. Качество льда… Мы грешили на Кёльн, а здесь оно просто отвратительное. Очень жарко было. Первые полпериода оборонялись. Но потом пересилили себя и стали играть в свою игру. Всех с победой, готовимся дальше», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.