Мутко: полуфинал ЧМ-2017 с Канадой будет для сборной России равносилен финалу

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года с Чехией (3:0).

«Наша команда сильнее сборной Чехии. Сыграли здорово, как положено — организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что хоккеисты восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой», — цитирует Мутко ТАСС.

Соперником сборной России по полуфиналу станет победитель матча Канада — Германия.