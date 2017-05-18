Знарок – о судействе в матче с Чехией: мне кажется, оно было предвзятым

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над сборной Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года выразил мнение, что судейство в матче было предвзятым. Встреча завершилась со счётом 3:0, россияне заработали 10 штрафных минут, команда Чехии — шесть минут.

«Вопрос дисциплины? Сегодня тоже было много удалений, но мне кажется, было предвзятое судейство», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В полуфинале сборная России встретится с победителем пары Канада — Германия.

Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду? Олег Знарок поставил Сергея Плотникова к Евгению Кузнецову, что привело к победе сборной России над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».