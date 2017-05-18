Наместников доиграл матч четвертьфинала ЧМ-2017 с Чехией на уколах

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Чехией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (3:0) прокомментировал травму Владислава Наместникова. Форвард в начале первого периода вышел в меньшинстве и заблокировал ногой бросок Плеканеца. После этого эпизода Наместникова увели в раздевалку, он вернулся лишь в третьем периоде.

«Наместников играл на уколах, дальше посмотрим, будет ли играть. Выпустил, так как нужны центральные нападающие", — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Россия напомнила Чехии МЧМ-2012! Дальше Кузнецов разобьёт Канаду? Олег Знарок поставил Сергея Плотникова к Евгению Кузнецову, что привело к победе сборной России над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017.

Видео интервью Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».