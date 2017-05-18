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Осала: матч с США был лучшим для Финляндии на ЧМ, рад, что Россия тоже выиграла

18 мая 2017, четверг. 20:18. Хоккей

Защитник сборной Финляндии Оскар Осала прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 над США (2:0), а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи.

«Потрясающие эмоции, невероятная игра. Это был лучший матч на этом чемпионате мира для Финляндии. Чувствую себя прекрасно. Правда не знаю, как нам удалось обыграть США. Мы провели великолепный матч.

Арена в Кёльне замечательная. Возможно, самая лучшая, на которой мне доводилось играть. Лёд в конце встречи стал крошиться, но это не сказалось на игре. Я не знаю, где проведу следующий сезон, контракта у меня нет. Это будет явно или клуб НХЛ, или КХЛ.

Что касается соперника по полуфиналу, то и Швеция, и Швейцария — сильные команды. На групповом этапе мы играли со швейцарцами и смогли обыграть их лишь в овертайме.

Рад, что Россия победила Чехию. С победой! Россия много лет выступает на высоком уровне, не удивлён, что она победила сегодня», — передаёт слова Осалы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Турнирная таблица ЧМ-2017

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная США — Хоккей Сборная Финляндии — Хоккей Оскар Осала ЧМ-2017
Новости. Хоккей
18 мая 2017, четверг
21:00 Россия — Чехия: видеообзор четвертьфинального матча ЧМ-2017
20:50 Фазель: возможно, стоило оставить Россию на 1/4 финала ЧМ в Кёльне
20:29 Кемппайнен: не волнует, с кем будут играть финны в полуфинале, ещё работы много
20:29 Ховард: финны показывали силовой хоккей и не оставили США свободных зон
20:25 Блашилл: сборная Финляндии заслужила победу, она была лучше США
20:24 Яндач: в начале матча чехи играли хорошо, а потом сборная России прибавила
20:20 Марьямяки: матч с Канадой помог Финляндии подготовиться к игре с США
20:18 Осала: матч с США был лучшим для Финляндии на ЧМ, рад, что Россия тоже выиграла
20:15 Наместников доиграл матч четвертьфинала ЧМ-2017 с Чехией на уколах
20:12 Знарок – о судействе в матче с Чехией: мне кажется, оно было предвзятым
20:11 Мутко: полуфинал ЧМ-2017 с Канадой будет для сборной России равносилен финалу
20:09 Орлов: мы с Кузнецовым набрали по очку? Главное, что Россия выиграла
20:06 Знарок: игра с Чехией была психологически сложной, первые полпериода оборонялись
20:02 Царская поддержка, сальто Кучерова — в фотообзоре Россия — Чехия
20:02 Наместников: в третьем периоде я вышел на лёд. Всё будет нормально
19:56 Мёрфи: сборная Финляндии — отчаянная команда, она больше США заслужила победы
19:55 Андронов: готовились к чехам, знали, что они будут хорошо двигаться
19:54 Гавриков: блокировать броски не больно. Я ведь железный!
19:51 Панарин: было очень жарко, сюрпризом стало, что забил в третьем периоде
19:51 Антипин, Орлов и Кузнецов — лидеры по игровому времени в матче ЧМ-2017 с Чехией
19:39 Кожевников: рано петь дифирамбы сборной России, с канадцами будет другая игра
19:34 Василевский и Рутта — лучшие игроки четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия
19:28 Финляндия одержала победу над США в четвертьфинале ЧМ-2017
19:25 Сборная России обыграла Чехию и вышла в полуфинал ЧМ-2017
19:20 На матче четвертьфинала ЧМ-2017 Россия — Чехия присутствует 6209 зрителей
19:10 Владелец «Миннесоты»: жалею, что мы выменяли Ганзала у «Аризоны»
18:50 Льюис: Костицыны должны были принести сборной Беларуси больше пользы на ЧМ
18:35 НХЛ опубликовала список 20 величайших команд-победителей Кубка Стэнли
18:15 Ульманис: от информирования на русском на арене в Кёльне чувствовал дискомфорт
17:47 Форвард сборной России Наместников получил травму в 1/4 финала с Чехией
17:35 Защитник московского «Динамо» Соловьёв подписал новый контракт с клубом
17:16 «Металлург» Нк подписал контракт с форвардом Артёмом Черновым
17:04 Песков: Путин вряд ли посмотрит матч Россия — Чехия, будем рассказывать счёт
16:36 И. Захарчук: сборная России точно обыграет Чехию, ничего особенного у чехов нет
16:26 Опубликован состав сборной Чехии на матч с российской командой
16:19 ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч с Чехией
15:53 Гулявцев: в матче с чехами будет бойня, в которой Россия выиграет
15:35 Сборная России приехала на матч с Чехией в сопровождении полиции
15:16 Шалаев: благодаря своим габаритам и скорости Эверберг впишется в систему клуба
14:59 Вратарь Ярослав Янус может вернуться в «Слован»
14:41 «Авангард» подписал контракт со шведским форвардом Эвербергом
14:30 Кожевников: сборная России должна проходить чехов вне зависимости от чего-либо
14:03 Шикин: Панарин на ЧМ-2017 открылся совсем с другой стороны
13:38 Ли: не знаю, как добился такого прогресса в этом году, счастлив выступать на ЧМ
13:36 Кречин: точно останутся в «Куньлуне» Кархунен, Ярвинен, Юэн, Поникаровский и Ин
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