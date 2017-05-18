Осала: матч с США был лучшим для Финляндии на ЧМ, рад, что Россия тоже выиграла

Защитник сборной Финляндии Оскар Осала прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 над США (2:0), а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи.

«Потрясающие эмоции, невероятная игра. Это был лучший матч на этом чемпионате мира для Финляндии. Чувствую себя прекрасно. Правда не знаю, как нам удалось обыграть США. Мы провели великолепный матч.

Арена в Кёльне замечательная. Возможно, самая лучшая, на которой мне доводилось играть. Лёд в конце встречи стал крошиться, но это не сказалось на игре. Я не знаю, где проведу следующий сезон, контракта у меня нет. Это будет явно или клуб НХЛ, или КХЛ.

Что касается соперника по полуфиналу, то и Швеция, и Швейцария — сильные команды. На групповом этапе мы играли со швейцарцами и смогли обыграть их лишь в овертайме.

Рад, что Россия победила Чехию. С победой! Россия много лет выступает на высоком уровне, не удивлён, что она победила сегодня», — передаёт слова Осалы корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Турнирная таблица ЧМ-2017