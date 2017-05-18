Марьямяки: матч с Канадой помог Финляндии подготовиться к игре с США

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года над США (2:0), а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи. Финляндия сыграет с победителем пары Швейцария — Швеция.

«Я горжусь своей командой. Думаю, матч с Канадой помог нам подготовиться к встрече США. Мы провели замечательный матч, вытерпели в тяжёлых моментах. Я счастлив этой победе. Завтра начнём подготовку к полуфиналу», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Турнирная таблица ЧМ-2017