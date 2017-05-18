Яндач: в начале матча чехи играли хорошо, а потом сборная России прибавила

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал поражение от команды России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 0:3.

«Мы играли хорошо в начале первого периода, но не смогли забить. После чего сборная России прибавила и отличилась до конца стартовой двадцатиминутки. В течение последующих двух периодов россияне контролировали игру и выиграли у нас матч», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В полуфинале россияне встретятся с победителем пары Канада — Германия.

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Видео пресс-конференции Знарка и Яндача можно посмотреть на «Чемпионате».