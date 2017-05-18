Кемппайнен: не волнует, с кем будут играть финны в полуфинале, ещё работы много

Нападающий сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен прокомментировал победу своей команды в четвертьфинале чемпионата мира — 2017 над США (2:0), а также поделился ожиданиями от полуфинальной встречи.

«Сборная США — сильная команда, мы понимали, что в четвертьфинале будет тяжело. Думаю, мы сыграли очень хорошо все 60 минут. Рад, что победили. Нам есть в чём ещё прибавлять. Последний матч группового этапа с Канадой показал, что работать надо много. Не знаю, с кем бы хотел сыграть в полуфинале, меня не волнует, какой будет соперник», — передаёт слова Кемппайнена корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Турнирная таблица ЧМ-2017