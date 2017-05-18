Фазель: возможно, стоило оставить Россию на 1/4 финала ЧМ в Кёльне

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал победы Финляндии над США (2:0) и России над Чехией (3:0) в четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею 2017 года.

«Я видел матчи сборной Финляндии в Париже, сегодня они выглядели намного лучше. Что касается сборной США, то им не хватило скорости. Не знаю, были ли они уставшими или в чём причина. Очень странно. В другом четвертьфинале Россия обыграла Чехию, это хороший результат для вашей команды, теперь она вернётся в Кёльн, где, вероятно, сыграет с Канадой.

У нас нет разочарования по поводу посещаемости четвертьфинальных матчей. Арена в Кёльне выглядит пустой, но на ней собралось порядка девяти тысяч зрителей. У нас были и меньшие показатели на других турнирах. Возможно, стоило оставить Россию в Кёльне, но правила есть правила», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.