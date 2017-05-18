Россия — Чехия: видеообзор четвертьфинального матча ЧМ-2017

Сборная России одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе нашей команды заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи, а вратарь Андрей Василевский провёл матч на ноль, отразив 27 бросков.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор четвертьфинального матча Россия — Чехия.

Видеообзор матча Россия — Чехия можно посмотреть на «Чемпионате».