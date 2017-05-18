Гудас: жаль, что чехи проиграли, особенно потому, что проиграли сборной России

Защитник сборной Чехии Радко Гудас прокомментировал поражение от России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2017 года (0:3).

«Этого ни один из нас не хотел. У нас было семь игр, чтобы подготовиться к четвертьфиналу. Но это трудно выиграть, когда не забиваешь. Мы гораздо лучше начали матч, чем в играх до этого. Удача была на стороне соперника, а потом, сразу после окончания своего большинства, они забили. Это немного нас подкосило. Но мы оправились и создавали моменты. К сожалению, во втором периоде мы не так много бросали. Соперник играл всё более закрыто, а мы были вынуждены раскрываться.

Это позор. Нам надо было спокойнее действовать при завершении атак. Это основная причина, почему мы завершили турнир раньше, чем ожидали.

В большинстве у нас были шансы, но Василевский всё ловил. Он провёл хороший матч, но мы могли сделать его жизнь сложнее. Мы разбирали их большинство. Россиянам повезло, что они столько раз забили в большинстве итальянцам, поэтому их процент реализации выше, чем было бы при игре с сильными соперниками.

Жаль, что мы проиграли, особенно потому, что проиграли русским. В матчах с ними всегда большая мотивация. Но это Россия, ничего не поделаешь", — цитирует Гудаса Hokej.cz.